Опубликованы кадры допроса подсыпавшего яд в конфеты саратовца

В Сети появились кадры допроса мужчины, которого подозревают в отравлении конфет крысиным ядом в Саратове

Как сообщает РЕН ТВ, задержанный заявил, что крысиный яд не представляет опасности для человека и может причинить вред только насекомым или животным.

Как ранее сообщили в региональном управлении МВД , задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Его передали под наблюдение врачей.

Ранее в Instagram «ЧП-Саратов» появилось видео, на котором мужчина в капюшоне высыпает что-то из пакета в ячейки с конфетами, в сообщении сказано, что якобы неизвестный насыпал в продукты крысиный яд.

Напомним, в понедельник сообщалось, что правоохранительные органы Саратова проверяют сообщение о том, что мужчина отравил конфеты в одном из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан.