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Опубликованы кадры допроса подсыпавшего яд в конфеты саратовца 

Деловая газета «Взгляд» 9 минут назад
В Сети появились кадры допроса мужчины, которого подозревают в отравлении конфет крысиным ядом в Саратове.
Как сообщает РЕН ТВ, задержанный заявил, что крысиный яд не представляет опасности для человека и может причинить вред только насекомым или животным.
Как ранее сообщили в региональном управлении МВД, задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Его передали под наблюдение врачей.
Ранее в Instagram «ЧП-Саратов» появилось видео, на котором мужчина в капюшоне высыпает что-то из пакета в ячейки с конфетами, в сообщении сказано, что якобы неизвестный насыпал в продукты крысиный яд.
Напомним, в понедельник сообщалось, что правоохранительные органы Саратова проверяют сообщение о том, что мужчина отравил конфеты в одном из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан.
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Происшествия , Видео , МВД , Саратов
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