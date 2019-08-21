Дело об убийстве Круга получило новый поворот

Участвовавшему в убийстве Круга киллеру нашли алиби

Участвовавший в убийстве певца Михаила Круга киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев не был на месте совершения преступления. О его алиби в эфире программы «Пусть говорят», запись которой опубликована на YouTube, заявила жительница Твери Галина Жевнова, с которой у Агеева было тесное знакомство.

«В то лето Александр жил у меня на даче, и в День города (когда убили Круга — прим. «Ленты.ру») он был там», — сказала Жевнова.

Женщина утверждает, что с дачи Агеев никуда не уезжал и эти показания она ранее давала следователям. Свидетелями, по ее словам, также были девушка Агеева Ольга и сын Жевновой.

По данным портала Tverigrad.ru, женщина настаивала на алиби Агеева и по делу, который не связан с убийством певца. Речь идет о расстреле четырех человек — представителей криминала, которые подчинялись вору в законе Александру Северову, более известному как Север. В ноябре 2002 года в поселке Максатиха Александр Агеев и Александр Осипов убили их 15 выстрелами из пистолетов с глушителями, делая «контрольные» в голову. Как и в случае с убийством Круга, Жевнова заявила, что Агеев был у нее на даче. Из материалов дела следует, что он вину по этому эпизоду не признал, пишет издание.

Что касается знакомства Агеева с Жевновой, то это произошло в тверском ночном клубе «Лузитания», куда она как-то пришла с сыном. Следователям она рассказывала, что весной 2002 года он помогал ей на даче и стал проживать, а уже летом устроился на работу к женщине в качестве менеджера по развитию. «Агеев стал жить с ними на ее даче, был на ее полном содержании, называл ее мамой, а ее сына — братом. Осенью 2002 года Агеев вернулся к Костенко ( Александр Костенко , лидер „Тверских волков“ — прим. „Ленты.ру“), продолжил работать у него охранником», — приводит Tverigrad.ru выдержку из материалов дела.

По информации источников «Росбалта», члены банды «Тверские волки» не планировали убивать Михаила Круга, а хотели разыграть хитрую комбинацию, чтобы «подмять под себя» артиста. Преступниками — Александром Агеевым и Дмитрием Веселовым — руководил Александр Костенко (Лом). Его соратник Александр Осипов разработал план: бандиты должны были ограбить дом Круга. Они предполагали, что артист попросит Лома найти вещи и тот должен будет сотрудничать с бандой, например, платить процент от своих гонораров.

Накануне убийства, 30 июня 2002 года, Круг выступал на Дне города. Артист планировал задержаться, чтобы посмотреть салют, но вернулся домой раньше. Агеев и Веселов рассчитывали, что дома никого не будет. В помещении началась потасовка, в ходе которой Веселов выстрелил в Круга.