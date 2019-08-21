Дело об убийстве Круга получило новый поворот

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Предполагаемому убийце Михаила Круга дали алиби 

Рамблер + ещё 1 7 минут назад
Жительница Твери Галина Жевнова заявила в эфире «Пусть говорят», что Александр Агеев невиновен, так как в день убийства певца Михаила Круга был у нее на даче.
Известный автор и исполнитель песен в стиле шансон Михаил Круг был смертельно ранен в собственном доме в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. 7 августа стало известно, что в дом певца Михаила Круга для проведения следственного эксперимента привозили осужденного на пожизненное заключение Александра Агеева.
«В то лето Александр жил у меня на даче, и в День города (когда убили Круга. — Прим. ред.) он был там», — заявила Галина Жевнова.
Она рассказала, что дачу Агеев не покидал, и есть свидетели этого. Также Галина Жевнова подчеркнула, что встретилась с Агеевым после его задержания, он был избит и заявил ей, что взял на себя 8 убийств.
Жевнова во время программы также неоднократно подчеркивала, что вдова Михаила Круга знала Агеева.
По данным издания Tverigrad.ru, ранее один из лидеров банды «Тверские волки» Александр Осипов утверждал, что в 2003 году застрелил Дмитрия Веселова, сознавшегося в убийстве Круга. По версии издания, на следственный эксперимент привозили второго оставшегося в живых участника нападения на певца.
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Происшествия , Видео , Александр Осипов , Михаил Круг , Тверь
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