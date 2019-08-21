Дело об убийстве Круга получило новый поворот

Предполагаемому убийце Михаила Круга дали алиби

Известный автор и исполнитель песен в стиле шансон Михаил Круг был смертельно ранен в собственном доме в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. 7 августа стало известно, что в дом певца Михаила Круга для проведения следственного эксперимента привозили осужденного на пожизненное заключение Александра Агеева.

«В то лето Александр жил у меня на даче, и в День города (когда убили Круга. — Прим. ред.) он был там», — заявила Галина Жевнова.

Она рассказала, что дачу Агеев не покидал, и есть свидетели этого. Также Галина Жевнова подчеркнула, что встретилась с Агеевым после его задержания, он был избит и заявил ей, что взял на себя 8 убийств.

Жевнова во время программы также неоднократно подчеркивала, что вдова Михаила Круга знала Агеева.