Россияне пострадали при взрыве в Германии

Двое россиян получили ожоги в результате взрыва в Нижней Саксонии , один из них находится в больнице. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции Люнебурга сообщает РИА Новости.

"Двое россиян получили тяжелые ожоги, по крайней мере один из них до сих пор находится в больнице. Получившие более легкие ожоги пострадавшие уже выписаны", — заявил представитель полиции.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов изучают плиту и кабель, из-за которых могло произойти ЧП.

В свою очередь общественная организация «Интерра» сообщила , что инцидент произошел 18 августа в гостевом доме в городе Хитцаккер. В результате взрыва газового баллона пострадали участники международного проекта Future Spaces.

«Один из координаторов Николай Бахалханов (24 года) и участник российской группы Александр Юрченко (18 лет) оказались в непосредственной близости от эпицентра. Оба получили ожоги. (…) Пострадавших госпитализировали на вертолете в ближайший крупный город — Гамбург, остальным участникам была оказана психологическая помощь. Еще один участник из Танзании также получил ранения, но в легкой степени, и был госпитализирован в местную больницу», — отмечается в сообщении.

По данным общественной организации, россияне находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает.