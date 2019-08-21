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Россияне пострадали при взрыве в Германии 

Рамблер + ещё 13 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Двое россиян получили ожоги в результате взрыва в Нижней Саксонии, один из них находится в больнице. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции Люнебурга сообщает РИА Новости.
"Двое россиян получили тяжелые ожоги, по крайней мере один из них до сих пор находится в больнице. Получившие более легкие ожоги пострадавшие уже выписаны", — заявил представитель полиции.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов изучают плиту и кабель, из-за которых могло произойти ЧП.
В свою очередь общественная организация «Интерра» сообщила, что инцидент произошел 18 августа в гостевом доме в городе Хитцаккер. В результате взрыва газового баллона пострадали участники международного проекта Future Spaces.
«Один из координаторов Николай Бахалханов (24 года) и участник российской группы Александр Юрченко (18 лет) оказались в непосредственной близости от эпицентра. Оба получили ожоги. (…) Пострадавших госпитализировали на вертолете в ближайший крупный город — Гамбург, остальным участникам была оказана психологическая помощь. Еще один участник из Танзании также получил ранения, но в легкой степени, и был госпитализирован в местную больницу», — отмечается в сообщении.
По данным общественной организации, россияне находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает.
Комментарии5
Происшествия , Александр Юрченко , МВД , РИА Новости , Германия , Саксония
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