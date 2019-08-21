Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При взрыве в Германии пострадали россияне 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Двое россиян пострадали в результате взрыва газового баллона на севере Германии, сообщили немецкие СМИ.
Как пишет издание «Ильценер прессе», 18 августа вечером в городе Хитцаккер (федеральная земля Нижняя Саксония) по неизвестной причине взорвался газовый баллон, передает ТАСС. От взрыва пострадали 18-летний и 24-летний россияне — участники молодежной образовательной программы. Они получили ожоги.
Также пострадали 21-летний гражданин Танзании и 80-летняя немка. Пострадавших доставили в больницу вертолетами скорой помощи.
«Двое россиян получили тяжелые ожоги, по крайней мере один из них до сих пор находится в больнице. Получившие более легкие ожоги пострадавшие уже выписаны», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе полиции Люнебурга.
Там добавили, что следствие по делу продолжается. Плита и кабель изучаются, следствию нужно сделать вывод о том, не была ли нарушена техника безопасности, что могло привести к инциденту.
Напомним, в мае туристический автобус попал в ДТП возле итальянского города Сиена. Отмечалось, что среди пострадавших есть россияне. Позже стало известно, что во время аварии погиб один человек.
Позднее российское посольство сообщило, что погибшей была россиянка, всего в результате аварии пострадали 19 россиян.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Крыша дома рухнула на мать с ребенком в Новосибирске В Приморье погибла певица Олеся Яковлева Подавший сигнал о ЧП самолет Air France Москва – Париж сел в Люксембурге
Комментарии
Происшествия , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Германия , Саксония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко покинул Украину
Захарова высказалась о возвращении России в G81
Франция напомнила об условии для возвращения РФ в G7
США и Румыния обороняются от России
Россию уличили в тайной сделке с Турцией12
Видео
00:53
Трамп и Макрон решили судьбу России в G7
В мире
01:13
В России найден новый источник радиоактивной угрозы
Экология Общество
05:01
Шойгу предупредил об угрозе с Запада
Политика Армия
00:37
Остров раздора: Трамп отменил встречу с премьером Дании
В мире Статьи
07:09
Формула всего, открытая Джеффом Таппером
Наука и техника
03:16
Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать
В мире
00:36
Неудачная посадка лайнера в Колумбии попала на видео
Происшествия В мире
03:50
Чиновница назвала ​«бичевней» пострадавших от паводков
Общество
04:47
Скандал на «Рустави 2»: журналисты прервали прямой эфир
В мире Кавказ
00:18
Лена Ленина навсегда покинула Россию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение