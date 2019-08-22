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«Испуганная сидела в буреломе»: волонтер рассказала, как нашли потерявшуюся в лесу девочку 

ТК «Звезда» + ещё 22 43 минуты назад
В ходе непрерывных трехдневных поисков, в которых участвовали сотни людей, в лесу под Нижним Новгородом удалось найти живой пятилетнюю Зарину.
Участница команды поисково-спасательной группы «Рысь» Светлана Шуга, которая оказалась в составе группы, обнаружившей ночью в лесном массиве пятилетнюю девочку, рассказала о поисках.
По ее словам, когда ребенок впервые откликнулся на голос, все активизировались. Шуга стала выкрикивать имя девочки, так как предполагала, что женский голос не отпугнет потерявшуюся Зарину.
«Когда ее нашли, она сидела в буреломе, испуганная и замерзшая наверняка», — рассказала «Звезде» волонтер.
Девочку тотчас обернули в одеяло, напоили водой и дали немного поесть.
«Она сказала: "Я хочу тортик"», — вспоминает Шуга.
Тем не менее, в распоряжении волонтеров оказался лишь банан.
После Зарину передали врачам. По имеющимся данным, девочка истощена.
«Наконец-то нашли. Нашли ребята, которые были в том квадрате! Всем огромное спасибо. Она жива, благодаря всем тем, которые приезжали», — поделилась волонтер Анастасия, также участвовавшая в поисках.
Как отметил в беседе со «Звездой» основатель ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин, девочку удалось найти живой благодаря работе сотен людей, которые все это время днем и ночью прочесывали лес.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Напомним, Зарина пропала в воскресенье, 18 августа. Можно предположить, что девочка пошла в лес, чтобы найти отправившихся за грибами взрослых.
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Происшествия , Видео , Сергей Шухрин
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