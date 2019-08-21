Крыша дома рухнула на мать с ребенком в Новосибирске

В жилом доме в Новосибирске крыша обрушилась на женщину и ребенка, которые в этот момент спали в комнате.

«Частичное обрушение крыши было еще вчера. По этому факту у нас была комиссия из мэрии, из строительного контроля, из управляющей компании, из фонда модернизации. Обязали подрядчика все восстановить. Подрядчик заверил меня, что угрозы жизни нет. В итоге ночью все обрушилось», — рассказала пострадавшая, передает «Вести Новосибирск».

Обрушение крыши произошло в доме №20 по 2-й улице Шевцовой в 2.40 ночи.

Как отметила женщина, проблемы с крышей двухэтажного дома начались во время ремонта кровли. Так как там хранились стройматериалы, под весом которых сместилась одна из балок. В итоге шлак, балки, части перекрытия и строительный мусор оказались в комнате.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы обрушился балкон жилого дома.