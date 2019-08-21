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Крыша дома рухнула на мать с ребенком в Новосибирске 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 44 минуты назад
В жилом доме в Новосибирске крыша обрушилась на женщину и ребенка, которые в этот момент спали в комнате.
«Частичное обрушение крыши было еще вчера. По этому факту у нас была комиссия из мэрии, из строительного контроля, из управляющей компании, из фонда модернизации. Обязали подрядчика все восстановить. Подрядчик заверил меня, что угрозы жизни нет. В итоге ночью все обрушилось», — рассказала пострадавшая, передает «Вести Новосибирск».
Обрушение крыши произошло в доме №20 по 2-й улице Шевцовой в 2.40 ночи.
Как отметила женщина, проблемы с крышей двухэтажного дома начались во время ремонта кровли. Так как там хранились стройматериалы, под весом которых сместилась одна из балок. В итоге шлак, балки, части перекрытия и строительный мусор оказались в комнате.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы обрушился балкон жилого дома.
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Происшествия , Видео , ГТРК "Новосибирск" , Новосибирск
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