В деле о смерти россиянина в Турции нашли нестыковки

Смерть москвича Олега Летуновского в номере пятизвездночного отеля в Турции вызвала много вопросов у его родственников. Они отказались верить в официальную версию турецких правоохранителей, что Летуновский покончил с собой, сообщает телеканал «360».

По данным издания, Олег Летуновский умер в Турции 7 июня 2019 года.

«Для нас это вообще был шок. Потому что никаких предпосылок не было. У него была хорошая работа, отношения с друзьями, родными, близкими — все было нормально. Собирался права получать, машину покупать. На тот свет он не собирался ни в коем случае», — сообщил телеканалу брат Олега Сергей Летуновский.

Он добавил, что турецкие криминалисты не нашли никаких подозрительных особенностей, а российские патологоанатомы сразу заметили следы от электрошокера на руке Олега Летуновского.

По словам Сергея Летуновского, на просьбу предоставить записи с камер видеонаблюдения служба безопасности отеля ответила отказом, пояснив, что в тот день они были неисправны. Родственники обратились в прокуратуру России министерство иностранных дел , а в Турции наняли адвокатов, которые контролируют ход расследования.

«Мы в ожидании завершения исследований. После чего будем предпринимать действия и подавать заявления в нужные официальные органы», — пояснила изданию адвокат Равшана Бахрамли Аташ.