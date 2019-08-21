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В деле о смерти россиянина в Турции нашли нестыковки 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Смерть москвича Олега Летуновского в номере пятизвездночного отеля в Турции вызвала много вопросов у его родственников. Они отказались верить в официальную версию турецких правоохранителей, что Летуновский покончил с собой, сообщает телеканал «360».
По данным издания, Олег Летуновский умер в Турции 7 июня 2019 года.
«Для нас это вообще был шок. Потому что никаких предпосылок не было. У него была хорошая работа, отношения с друзьями, родными, близкими — все было нормально. Собирался права получать, машину покупать. На тот свет он не собирался ни в коем случае», — сообщил телеканалу брат Олега Сергей Летуновский.
Он добавил, что турецкие криминалисты не нашли никаких подозрительных особенностей, а российские патологоанатомы сразу заметили следы от электрошокера на руке Олега Летуновского.
По словам Сергея Летуновского, на просьбу предоставить записи с камер видеонаблюдения служба безопасности отеля ответила отказом, пояснив, что в тот день они были неисправны. Родственники обратились в прокуратуру России и министерство иностранных дел, а в Турции наняли адвокатов, которые контролируют ход расследования.
«Мы в ожидании завершения исследований. После чего будем предпринимать действия и подавать заявления в нужные официальные органы», — пояснила изданию адвокат Равшана Бахрамли Аташ.
Ранее генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза заявил РИА Новости о смерти с начала года десятков соотечественников на этом курорте. Среди причин он упомянул несчастные случаи и проблемы с сердцем.
Комментарии
Происшествия , Сергей Летуновский , Олег Рогоза , МИД , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Турция
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