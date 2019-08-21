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Медведь загрыз композитора в Канаде 

Lenta.ru + ещё 13 35 минут назад
Фото: Julien Gauthier, © Facebook
Французский композитор Жюльен Готье погиб в результате нападения медведя в Канаде, передает France Musique.
44-летний Готье путешествовал со спутницей в рамках культурного проекта «Canoë-camping dans le grand nord canadien, sons, photos… et violoncelle!» («Путешествие на каноэ по великому канадскому северу, звуки, фото… и виолончель!»).
В ночь на 15 августа медведь напал на композитора, когда он спал в палатке. Животное схватило Готье за шею и утащило в лес. Тело музыканта было обнаружено на следующий день.
В июне в американском населенном пункте Накнек, штат Аляска, мужчина подвергся нападению медведя. Пострадавший утверждал, что животное попыталось вытащить его из автомобиля, когда он спал на заднем сиденье с открытой дверью. Ему удалось отбиться от хищника и вызвать экстренные службы. В результате нападения мужчина получил травмы голени. Ему оказали первую помощь возле места происшествия, а затем на вертолете отправили для лечения в город Анкоридж.
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Происшествия , Канада
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