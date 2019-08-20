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Акула напала на девочку на мелководье 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Кадр: New York Post
В городе Нью-Смирна-Бич американского штата Флорида акула напала на девочку и покусала ее. Об этом сообщает издание The New York.
Инцидент произошел в пятницу, 16 августа. По словам девятилетней Мэгги Крам (Maggie Crum), она находилась по колено в воде, когда ее укусила хищная рыба. «Сначала было ощущение, что кто-то меня схватил, затем я почувствовала, что что-то вонзается мне в кожу. Мне стало больно и я поняла, что меня укусили», — рассказала пострадавшая.
Мать девочки, сидевшая на берегу, сначала подумала, что ребенок шутит. Но увидев кровь, она решила отвезти дочь в больницу, где ей наложили 12 швов. Несмотря на произошедшее, Крам планирует и дальше купаться в океане.
Нью-Смирна-Бич многие называют «столицей нападений акул», так как с начала этого года на пляжах города морские хищники чаще всего кусали людей по сравнению с другими городами страны. Нападение на девочку стало десятым за последний год и пятым за месяц.
Ранее сообщалось, что акула напала на двух серферов и покусала их. Пострадавшую женщину доставили в больницу и наложили несколько швов. Мужчина, который стал жертвой хищника через несколько минут отделался незначительными ранами, которые обработали на месте.
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Происшествия , В мире , США
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