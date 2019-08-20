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Рейс из Петербурга в Мюнхен вернулся в Пулково по техническим причинам 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Самолет авиакомпании Lufthanza, выполнявший рейс LH2565 из Санкт-Петербурга в Мюнхен, вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам, посадка прошла штатно, сообщили ТАСС во вторник в управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".
"Рейс по техническим причинам вернулся в аэропорт, он только что приземлился, посадка прошла штатно", — сказала представитель компании.
Самолет вылетел из Пулково в 16:50 мск. В компании не уточнили, что именно стало причиной возвращения самолета.
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Происшествия , Lufthansa , ИТАР-ТАСС , Мюнхен , Санкт-Петербург
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