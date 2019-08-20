Рейс из Петербурга в Мюнхен вернулся в Пулково по техническим причинам

Самолет авиакомпании Lufthanza , выполнявший рейс LH2565 из Санкт-Петербурга Мюнхен , вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам, посадка прошла штатно, сообщили ТАСС во вторник в управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы". "Рейс по техническим причинам вернулся в аэропорт, он только что приземлился, посадка прошла штатно", — сказала представитель компании. Самолет вылетел из Пулково в 16:50 мск. В компании не уточнили, что именно стало причиной возвращения самолета.