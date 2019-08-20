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В Греции потерпел крушение вертолет с россиянами 

Рамблер + ещё 31 25 минут назад
Фото: CC BY 2.5
Частный вертолет упал в море в Греции, сообщает РИА «Новости».
Крушение произошло между греческим островом Порос и находящимся напротив городком Галата на полуострове Пелопоннес.
Спасательные службы Греции начали поисковую операцию.
Пока неизвестно, сколько человек находилось на борту. По данным издания iefimerida.gr, среди пассажиров могли быть двое россиян: женщина и ребенок.
Сообщается, что вертолет летел из Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса. Предположительно, вертолет задел линии электропередачи, после чего пилот потерял управление.
Очевидцы трагедии сообщают, что вертолет перевернулся в воздухе, а затем взорвался.
Мэр Галаты Костас Караяннис заявил, что в аварии никто не выжил.
После крушения остров Порос остался без электроснабжения.
Происшествия , Катастрофы , Пожары , РИА Новости , Греция
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