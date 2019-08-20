В Греции потерпел крушение вертолет с россиянами

Частный вертолет упал в море в Греции сообщает РИА «Новости».

Крушение произошло между греческим островом Порос и находящимся напротив городком Галата на полуострове Пелопоннес.

Спасательные службы Греции начали поисковую операцию.

Пока неизвестно, сколько человек находилось на борту. По данным издания iefimerida.gr, среди пассажиров могли быть двое россиян: женщина и ребенок.

Сообщается, что вертолет летел из Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса. Предположительно, вертолет задел линии электропередачи, после чего пилот потерял управление.

Очевидцы трагедии сообщают, что вертолет перевернулся в воздухе, а затем взорвался.

Мэр Галаты Костас Караяннис заявил, что в аварии никто не выжил.

После крушения остров Порос остался без электроснабжения.