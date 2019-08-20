Полковник из Крыма почесал голову наградным пистолетом и поплатился

В Новой Москве 43-летний полковник из Керчи непроизвольно выстрелил себе в голову из наградного оружия. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, полковник недавно переехал из Керчи в Подмосковье , познакомился с нынешней супругой и стал жить с ней в квартире в Новой Москве. Вечером 19 августа он захотел похвастаться перед женой пистолетом, которым его наградили за воинские заслуги в Крыму пять лет назад.

Когда мужчина показывал супруге пистолет, он решил почесать голову стволом оружия, но забыл, что в обойме остался патрон. Наградное оружие не стояло на предохранителе, и поэтому выстрелило.