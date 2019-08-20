Стюард «Сапсана» умер по пути в «Ашан»

В центре Москвы умер стюард скоростного поезда "Сапсан". Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Это произошло утром 19 августа. Тело 52-летнего жителя Санкт-Петербурга было обнаружено у дома на улице Каланчевская.

Очевидцы рассказали, что мужчина был в форме стюарда "Сапсана". Он направлялся в гипермаркет "Ашан", но внезапно ему стало плохо и он умер.

Врачи прибыли на место ЧП и констатировали смерть мужчины. Причиной, по предварительным данным, стал отказ сердца.

Тело направлено в морг. Проводится проверка.