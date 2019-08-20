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Стюард «Сапсана» умер по пути в «Ашан» 

Москва24 6 минут назад
Фото: Москва 24/Мартын Малкин
В центре Москвы умер стюард скоростного поезда "Сапсан". Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.
Это произошло утром 19 августа. Тело 52-летнего жителя Санкт-Петербурга было обнаружено у дома на улице Каланчевская.
Очевидцы рассказали, что мужчина был в форме стюарда "Сапсана". Он направлялся в гипермаркет "Ашан", но внезапно ему стало плохо и он умер.
Врачи прибыли на место ЧП и констатировали смерть мужчины. Причиной, по предварительным данным, стал отказ сердца.
Тело направлено в морг. Проводится проверка.
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