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Более 70 пассажиров Airbus A321 получили компенсации 

Москва24 + ещё 5 1 час назад
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
"Уральские авиалинии" выплатили компенсации 73 пассажирам самолета Airbus A321, который совершил экстренную посадку в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
"73 пассажирам выплата произведена, остальные заявления в процессе обработки", — говорится в сообщении пресс-службы.
Выплачивать компенсации авиакомпания "Уральские авиалинии" начала 19 августа.
ЧП произошло утром 15 августа. На борту самолета, который совершил аварийную посадку с отказавшими двигателями, находились 226 пассажиров, все они живы. За медпомощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Владимир Путин присвоил летчикам A321 звания Героев России. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.
В "Уральских авиалиниях" рассказали, что причиной аварийной посадки стало попадание птиц в двигатели. В Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту работала.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования.
Согласно данным расшифровки записи с "черных ящиков", которая была опубликована в Сети, перед вылетом диспетчеры предупреждали экипаж о птицах. Через пару минут после взлета пилоты передали сигнал бедствия и попросили разрешения вернуться в аэропорт, но в этот момент отказал второй двигатель. Далее самолет сел в поле и снова вышел на связь — уже с земли. Пилотам удалось посадить лайнер с полными баками топлива с выключенными двигателями и без шасси.
Работы по сливу топлива и разборке самолета планируютзавершить до 26 августа.
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Комментарии
Происшествия , Владимир Путин , Уральские авиалинии , Межгосударственный авиационный комитет , АГН "Москва" , Московская область
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