Появились подробности ЧП с самолетом из Москвы

«Мы можем подтвердить, что рейс AF1145 совершил посадку в связи с экстренной ситуацией на борту, детали уточняются. Пострадавших нет», — заявил агентству представитель аэропорта.

В свою очередь посольство России в Люксембурге также подтвердило информацию об отсутствии пострадавших при аварийной посадке.

«Посольство получило официальное подтверждение от властей Люксембурга, что в результате экстренной посадки пострадавших нет, консульский сотрудник посольства уже работает в аэропорту», — заявил изданию представитель дипмиссии.

Причиной аварийной посадки стало сработавшее оповещение, связанное с системой торможения, заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиакомпании.

«Вероятно, это было ложное срабатывание, но из соображений безопасности экипаж все же решил посадить самолет», — пояснил представитель Air France.

По его словам, после технических проверок лайнер продолжит полет в Париж.