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Появились подробности ЧП с самолетом из Москвы 

Рамблер + ещё 36 19 минут назад
Самолет авиакомпании Air France, летевший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в аэропорту Люксембурга. В пресс-службе аэропорта и посольстве России сообщили ТАСС, что никто из находившихся на борту не пострадал.
«Мы можем подтвердить, что рейс AF1145 совершил посадку в связи с экстренной ситуацией на борту, детали уточняются. Пострадавших нет», — заявил агентству представитель аэропорта.
В свою очередь посольство России в Люксембурге также подтвердило информацию об отсутствии пострадавших при аварийной посадке.
«Посольство получило официальное подтверждение от властей Люксембурга, что в результате экстренной посадки пострадавших нет, консульский сотрудник посольства уже работает в аэропорту», — заявил изданию представитель дипмиссии.
Причиной аварийной посадки стало сработавшее оповещение, связанное с системой торможения, заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиакомпании.
«Вероятно, это было ложное срабатывание, но из соображений безопасности экипаж все же решил посадить самолет», — пояснил представитель Air France.
По его словам, после технических проверок лайнер продолжит полет в Париж.
Комментарии22
Происшествия , Видео , Air France , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Люксембург , Москва
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