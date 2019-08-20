Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские моряки умерли от отравления спиртом на Кубани 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне под флагом Панамы, которое стояло на рейде Тамани, отравились метиловым спиртом в порту Краснодарского края, оба умерли, сообщили в пресс-службе Росморечфлота.
В ночь на вторник два украинских моряка отравились метиловым спиртом. Пострадавших доставили на берег в больницу, но на тот момент один из пострадавших уже был в коме, а второй находился в тяжелом состоянии, передает ТАСС.
Вскоре один из них умер в больнице, второй был помещен в реанимацию. Через некоторое время второй моряк скончался.
Отравившиеся — помощник капитана и матрос второго класса. О произошедшем в экстренные службы сообщил капитан.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение Арест Атамбаева продлен до конца октября Апелляцию на арест Вышинского отложили
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин похвалил лицо Брижит Макрон5
F-35I «обманули» С-400
Самолет из Москвы не долетел до Парижа91
Рогозин поблагодарил Маска
Кадыров проигнорировал вызов евроичкерийца
Видео
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
01:54
Макрон продемонстрировал Путину непонимание России
В мире Политика
01:16
«Миграция» надувных матрасов в США попала на видео
В мире Погода
00:54
Суд решил судьбу Атамбаева
Происшествия В мире
00:09
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина
В мире Европа
01:13
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве
В мире Конфликты
03:36
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Армия Оружие
00:52
Путин взял с собой во Францию вертолет
Политика
00:34
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»
Армия В мире
00:40
Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение