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Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому 

RT на русском + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей. Об этом сообщил адвокат Андрей Доманский. По его словам, дата следующего заседания неизвестна, о ней суд сообщит отдельно.
«Как нам сообщили работники суда, один из судей коллегии суда находится на больничном, поэтому рассмотрение жалобы откладывается», — заявил Доманский.
13 августа суд в Киеве уже переносил рассмотрение апелляции защиты Вышинского на продление его ареста.
Ранее Подольский суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина до 19 сентября.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.
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Происшествия , Криминал , Кирилл Вышинский , РИА Новости , Киев
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