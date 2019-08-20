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На Камчатке застрелили больше 60 представлявших угрозу для людей медведей 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Камчатском крае более 60 медведей, которые могли представлять угрозу для людей, отстрелили в этом сезоне, заявил глава региона Владимир Илюхин.
По информации краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира, специалисты каждую неделю фиксируют 15-20 сообщений о встрече людей с медведями либо в пределах населённых пунктов, либо на подходах к ним.
«Не так давно здесь, в Петропавловске-Камчатском, такие случаи были … Зверь на этой территории живёт, и, конечно, там, где есть угроза жизни человека, все необходимые меры принимаются, для того, чтобы этого зверя или изгнать из населённого пункта или его застрелить», — приводит слова Илюхина РИА Новости.
В мае URA.RU передавало, что жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупредили о возможных встречах с медведями.
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Происшествия , Владимир Илюхин , РИА Новости , Камчатский Край
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