Шотландец свалился с лестницы и забыл жену

Шотландец упал в день свадьбы и забыл свою жену. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Scottish Daily Record.

Крис Мэллон решил помочь портье отнести подарки в номер для новобрачных, по дороге он споткнулся и упал с лестницы, перевалившись через перила. Высота падения составила почти 4 метра.

Молодой человек получил переломы черепа, спины, кистей рук и плеч, внутренние повреждения сердца и легких. Он провел десять дней в коме, а когда очнулся, не узнал собственную жену Аврил.

Она начала напевать мужу песню, под которую они танцевали на свадьбе. Крис стал подпевать, и воспоминания вернулись.

Крис провел под наблюдением врачей еще несколько недель, за это время он перенес пневмонию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Через месяц пациент смог вернуться домой: он оглох на левое ухо, потерял обоняние и перестал чувствовать вкус еды.

Врачи считают, что на полное восстановление уйдет полтора года.