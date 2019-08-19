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Шотландец свалился с лестницы и забыл жену 

Рамблер 36 минут назад
Фото: depositphotos.com
Шотландец упал в день свадьбы и забыл свою жену. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Scottish Daily Record.
Крис Мэллон решил помочь портье отнести подарки в номер для новобрачных, по дороге он споткнулся и упал с лестницы, перевалившись через перила. Высота падения составила почти 4 метра.
Молодой человек получил переломы черепа, спины, кистей рук и плеч, внутренние повреждения сердца и легких. Он провел десять дней в коме, а когда очнулся, не узнал собственную жену Аврил.
Она начала напевать мужу песню, под которую они танцевали на свадьбе. Крис стал подпевать, и воспоминания вернулись.
Крис провел под наблюдением врачей еще несколько недель, за это время он перенес пневмонию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Через месяц пациент смог вернуться домой: он оглох на левое ухо, потерял обоняние и перестал чувствовать вкус еды.
Врачи считают, что на полное восстановление уйдет полтора года.
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Происшествия , В мире , Европа
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