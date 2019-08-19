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Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении 

Рамблер + ещё 17 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Самолет российской авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском Гюмри, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Армении.
Во время посадки самолет задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, в результате чего обшивка самолета получила повреждения.
На борту находились 173 пассажира, никто их них не пострадал.
Обстоятельства произошедшего выяснил специальная комиссия. Рейсы поврежденного самолета будут осуществляться резервным бортом.
Происшествия , Авиакомпания "Победа" , Интерфакс , Армения , Гюмри
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