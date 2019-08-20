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В Ульяновской области похоронили убитую в селе Патрикеево семью 

RT на русском + ещё 18 2 часа назад
Фото: Следственное управление СК РФ по Ульяновской области
В Ульяновской области прошли похороны семьи, убитой в селе Патрикеево. Подростка, подозреваемого в убийстве, и его родственников похоронили на разных кладбищах.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
«Семью похоронили сегодня на кладбище в селе Юрловка Базарносызганского района. Это ближайшее кладбище к селу Патрикеево. Сейчас проходит поминальный обед. Подростка вчера похоронил отец в Карсунском районе по мусульманским обычаям», — сказала собеседница.
Ранее в Ульяновской области в одном из домов села Патрикеево обнаружили тела пяти человек, в том числе двух детей четырёх лет.
Вблизи села нашли тело 16-летнего молодого человека — родственника погибших. По одной из версий следователей, подросток мог убить членов своей семьи, после чего покончить с собой.
После произошедшей трагедии власти Ульяновской области заявили, что намерены помочь в организации похорон убитой семьи.
Отец подозреваемого по делу об убийстве в Патрикееве рассказал Пятому каналу о сыне.
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Происшествия , Другое , Ульяновская Область
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