Опубликован дневник матери устроившего бойню подростка

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Опубликован дневник матери устроившего бойню российского подростка 

Lenta.ru 1 час назад
Мать школьника, который зарезал свою семью в селе Патрикеево Ульяновской области, вела дневник. Отрывки из ее записной книжки опубликовал «Московский комсомолец».
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Издание отмечает, что у матери подростка были серьезные психологические проблемы, возникшие после перенесенной операции. Из-за того, что женщина с равнодушием относилась ко всему происходящему, к ней приезжали сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.
«Они вызывали меня к себе на беседу. Нашли каких-то свидетелей. Которые по непонятными причинам захотели остаться анонимными. Припомнили мне наркологию, наложили штраф за ненадлежащее обращение с детьми и родителями. Пригрозили, что лишат меня родительских прав», — пишет она.
В своих записях женщина также отмечает, что у нее было одно развлечение — телевизор. При этом она смотрела фильмы, «где убивают, насилуют, издеваются». Мать школьника призналась, что романтические фильмы и комедии ее попросту раздражали.
По мнению психолога Евгения Зингера, такое могла написать уставшая женщина, которая живет в очень тяжелых бытовых условиях. Автор дневника перенесла серьезную операцию — трепанацию черепа, которая, вероятно, и привела к появлению апатии.
Каких-либо признаков наличия психического расстройства у сына женщины в ежедневнике нет.
«Само убийство, совершенное им, действительно говорит о том, что он с большой вероятностью находился в тот момент в состоянии аффекта или уже существующая проблема (возможно и расстройство) обострилась», — отметил Зингер.
Ранее 19 августа отец 16-летнего школьника рассказал, что его сын имел игровую зависимость. По словам мужчины, подросток постоянно тратил все свои деньги на компьютерные «стрелялки».
18 августа в одном из жилых домов в Патрикеево были найдены тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. В 500 метрах от дома, где произошло убийство, возле вышки одной из сотовых компаний было обнаружено тело подростка. По предварительной версии, юноша зарубил топором мать с двумя детьми, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело. Мальчик мог расправиться с родственниками в связи с длительными неприязненными отношениями либо по причине психического расстройства.
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Происшествия , Видео , Московский комсомолец , Ульяновская Область
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