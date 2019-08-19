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СМИ: устроивший стрельбу в норвежской мечети согласился на обследование 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Подозреваемый в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство норвежец Филип Мансхаус, который открыл 10 августа стрельбу в мечети близ Осло, согласился пройти психиатрическое обследование. Об этом в понедельник сообщил телеканал NRK.
"Филип Мансхаус сообщил нам, что в настоящее время он не хочет участвовать в дополнительных полицейских допросах. Он выразил готовность пройти обследование", — рассказала адвокат Унни Фрис.
Мансхауса допрашивали дважды с момента его ареста. Он изложил свою версию событий и рассказал, что стрелял в мечети и в свою сводную сестру, но не признал себя виновным в совершении преступления. Новые допросы пройдут на этой неделе.
10 августа около 17:30 мск в мечети исламского центра Ан-Нур (коммуна Берум, около 5 км от Осло) произошла стрельба, пострадал один человек. 21-летний подданный Норвегии Мансхаус был задержан на месте, а через несколько часов после инцидента сотрудники правоохранительных органов также обнаружили тело сводной сестры стрелка в одном из домов в Беруме недалеко от места совершения нападения. Полицейская служба безопасности (контрразведка Норвегии) была предупреждена о деятельности Мансхауса в сети год назад, однако не нашла оснований для наблюдения за ним.
По постановлению суда стрелок арестован на месяц, но сам он не признавал своей вины и требовал освобождения. Согласно сообщениям норвежских СМИ, подтвержденным полицией, примерно за два часа до нападения на мечеть от имени Мансхауса в социальных сетях была размещена публикация, в которой автор одобрительно отзывался о теракте в мечетях новозеландского Крайстчерча в марте этого года, когда погибли 50 человек. Кроме того, по данным полиции, обвиняемый открыто выражал в соцсетях приверженность праворадикальным идеям и симпатии к террористу Андерсу Брейвику, а также к стрелку, убившему 3 августа 22 человека в Техасе, и Видкуну Квислингу — главе коллаборационистского правительства Норвегии в период оккупации нацистской Германией.
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Происшествия , МВД
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