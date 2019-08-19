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Украинская полиция задержала американца в зоне отчуждения ЧАЭС 

News.ru + ещё 2 15 минут назад
Фото: Ingmar Runge/Wikimedia Commons
Гражданин США попытался незаконно проникнуть на территорию Чернобыльской атомной станции в городе Припять и был задержан украинскими полицейскими.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции Украины в Киевской области, 34-летний американец, прибывший из штата Пенсильвания, незаконно проник на территорию зоны отчуждения ЧАЭС в городе Припять, не отмечаясь на контрольно-пропускном пункте. В отношении него составлен административный протокол. В частности, «сталкер» (субкультура, представители которой известны интересом к посещению заброшенных индустриальных объектов — прим. News.ru) нарушил требования режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному заражению Административного кодекса Украины.
"Сталкеру" из США грозит денежный штраф, также украинские власти намерены поднять вопрос о сокращении времени его пребывания в стране.
News.ru ранее сообщал о рассекреченом докладе американской разведки, касающемся катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В докладе, среди прочего, в резкой форме оспариваются советские данные о количестве жертв аварии — факт гибели всего двух человек авторы доклада посчитали "чушью".
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Происшествия , Украина , Интерфакс , Припять , США
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