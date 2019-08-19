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Кубанского депутата заподозрили в отправке деталей пулемета за границу 

РИА Новости + ещё 2 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Поселкового депутата из Апшеронского района Краснодарского края подозревают в том, что он почтой отправлял за границу рожки от пулемета Калашникова, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.
"Возбуждено два уголовных дела в отношении депутата совета Тверского сельского поселения Апшеронского района, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения). По версии следствия, в феврале и марте 2019 года подозреваемый, находясь в почтовом отделении города Краснодара, неоднократно незаконно отправлял за границу продукцию военного назначения, а именно несколько корпусов магазинов ручного пулемета Калашникова, указывая в почтовом листе заведомо недостоверную информацию", — сообщает ведомство.
Отмечается, что эти отправления изъяли сотрудники таможни в Москве, сейчас проводятся следственные действия.
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Происшествия , Криминал , Почта России , СКР , Краснодарский Край
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