Взрыв произошёл в Северной Ирландии

Взрыв произошёл в Северной Ирландии в деревне Ньютаунбатлер в графстве Фермана на границе с Ирландией . Правоохранители считают, что целью взрыва была попытка убить сотрудников полиции.

Взрыв в Фермане этим утром по-настоящему низок. Очевидная и намеренная попытка убить полицейских Северной Ирландии, — написал в своём Twitter главный констебль Саймон Берн.