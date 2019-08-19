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Взрыв произошёл в Северной Ирландии 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Взрыв произошёл в Северной Ирландии в деревне Ньютаунбатлер в графстве Фермана на границе с Ирландией. Правоохранители считают, что целью взрыва была попытка убить сотрудников полиции.
Взрыв в Фермане этим утром по-настоящему низок. Очевидная и намеренная попытка убить полицейских Северной Ирландии, — написал в своём Twitter главный констебль Саймон Берн.
Как ранее писал News.ru, террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабуле, жертвами которого стали 63 человека.
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Происшествия , Исламское государство , Ирландия
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