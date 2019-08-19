Среди захваченных пиратами моряков оказались четверо граждан РФ

Четверо россиян оказались в плену у пиратов в числе моряков с захваченного судна «Мармалайта» у берегов Камеруна

Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах. По её словам, кроме граждан России захвачены трое филиппинцев и один гражданин Украины . Остальным морякам удалось спрятаться, передаёт «Интерфакс».

Грузовое судно «Мармалайта» гамбургской судоверфи MarConsult Schiffahrt GmbH & Co было захвачено пиратами в районе порта Дуала в республике Камерун в ночь с 14 на 15 августа. Прокуратура Гамбурга наладила контакт с его владельцем. Немецких граждан на судне нет. В данный момент ведётся расследование случившегося.