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Среди захваченных пиратами моряков оказались четверо граждан РФ 

News.ru + ещё 6 43 минуты назад
Фото: Siniša Aljinović/youtube.com
Четверо россиян оказались в плену у пиратов в числе моряков с захваченного судна «Мармалайта» у берегов Камеруна.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах. По её словам, кроме граждан России захвачены трое филиппинцев и один гражданин Украины. Остальным морякам удалось спрятаться, передаёт «Интерфакс».
Грузовое судно «Мармалайта» гамбургской судоверфи MarConsult Schiffahrt GmbH & Co было захвачено пиратами в районе порта Дуала в республике Камерун в ночь с 14 на 15 августа. Прокуратура Гамбурга наладила контакт с его владельцем. Немецких граждан на судне нет. В данный момент ведётся расследование случившегося.
Ранее News.ru писал о том, что по мнению главного редактора «Морского бюллетеня» Михаила Войтенко, захваченные пиратами российские моряки могут выйти на свободу в течение одного–двух месяцев.
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