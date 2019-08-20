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Аварийно севший в Подмосковье Аirbus A321 приподнят с грунта 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Специалисты приподняли фюзеляж самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего 15 августа аварийную посадку в Подмосковье, с помощью пневмоподушек, сообщили ТАСС во вторник в оперативном штабе по ликвидации последствий авиаинцидента.
"Фюзеляж самолета приподняли с грунта с использованием пневмоподушек", — сказал собеседник агентства.
На месте продолжается подготовка к транспортировке самолета с поля. "Продолжает работать комиссия Межгосударственного авиационного комитета, специалисты компании Airbus", — отметил собеседник агентства.
Он также напомнил, что во вторник был демонтирован двигатель, который отправили на хранение в Видное, также специалисты откачали около 2 тонн топлива. Кроме того, накануне полностью демонтировали пассажирские кресла и внутреннюю обшивку самолета. Работы по подготовке самолета к эвакуации с места посадки в Раменском районе Подмосковья начались 18 августа. Ранее собеседник агентства сообщил, что самолет погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ им. Громова.
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых — дети. Одна женщина была госпитализирована.
Трагедии, по словам очевидцев и пассажиров, удалось избежать благодаря умелым действиям экипажа. 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества. По факту аварийной посадки СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Для расследования авиационного происшествия была сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета.
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Происшествия , Владимир Путин , ЛИИ им. Громова , Уральские авиалинии , Межгосударственный авиационный комитет , Airbus , ИТАР-ТАСС , Видное , Московская область
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