Аварийно севший в Подмосковье Аirbus A321 приподнят с грунта

Специалисты приподняли фюзеляж самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" , совершившего 15 августа аварийную посадку в Подмосковье , с помощью пневмоподушек, сообщили ТАСС во вторник в оперативном штабе по ликвидации последствий авиаинцидента.

"Фюзеляж самолета приподняли с грунта с использованием пневмоподушек", — сказал собеседник агентства.

Он также напомнил, что во вторник был демонтирован двигатель, который отправили на хранение в Видное , также специалисты откачали около 2 тонн топлива. Кроме того, накануне полностью демонтировали пассажирские кресла и внутреннюю обшивку самолета. Работы по подготовке самолета к эвакуации с места посадки в Раменском районе Подмосковья начались 18 августа. Ранее собеседник агентства сообщил, что самолет погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ им. Громова

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых — дети. Одна женщина была госпитализирована.