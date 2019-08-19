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Пассажирам аварийно севшего А321 начали выплачивать компенсации 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Компенсации будут выплачены в течение двух недель.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выплачивать компенсации пассажирам аварийно севшего самолета А321 в Подмосковье.
«Начались (выплаты — прим. ред.). Сбор заявлений от пассажиров продолжается», — заявили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
Там напомнили, что компенсации будут выплачены в течение двух недель.
Самолет «Уральских авиалиний» в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. По информации Росавиации, на борту лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы воздушное судно столкнулось со стаей чаек, попадание в двигатели которых привело к перебоям в работе лайнера. Самолет совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья.
За медицинской помощью обратились 76 человек, только одна женщина госпитализирована только, остальным медики оказали помощь амбулаторно.
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Происшествия , Катастрофы , Уральские авиалинии , РИА Новости , Московская область
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