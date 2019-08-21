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Шпион или диверсант: огромный аллигатор проник на военную базу США 

ТК «Звезда» + ещё 2 25 минут назад
Фото: Christina Stewart , Facebook
Местная жительница сняла на камеру, как крокодил перелез через высокий забор и попал на военно-воздушную базу в штате Флорида.
Около военно-морской авиабазы США в штате Флорида был замечен огромный крокодил.
Массивное пресмыкающееся взобралось на ограду и попало на территорию объекта в Джексонвилле. Свидетелем этого стала местная жительница Кристина Стюарт. Кадры с места она опубликовала в Сети.
При этом военные спокойно отнеслись к тому, что около военной базы разгуливает аллигатор.
«У нас есть несколько (крокодилов — прим.ред.), и они не уважают наши меры обеспечения секретности», — пошутил один из сотрудников объекта.
Тем не менее, животное останется жить на территории базы, пока оно не начнет представлять угрозу безопасности для людей в этом районе, пишет The Sun.
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