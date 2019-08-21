Шпион или диверсант: огромный аллигатор проник на военную базу США

Местная жительница сняла на камеру, как крокодил перелез через высокий забор и попал на военно-воздушную базу в штате Флорида.

Массивное пресмыкающееся взобралось на ограду и попало на территорию объекта в Джексонвилле. Свидетелем этого стала местная жительница Кристина Стюарт. Кадры с места она опубликовала в Сети.

При этом военные спокойно отнеслись к тому, что около военной базы разгуливает аллигатор.

«У нас есть несколько (крокодилов — прим.ред.), и они не уважают наши меры обеспечения секретности», — пошутил один из сотрудников объекта.

Тем не менее, животное останется жить на территории базы, пока оно не начнет представлять угрозу безопасности для людей в этом районе, пишет The Sun.