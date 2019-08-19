Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине заявили о поимке российского шпиона 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине задержали сотрудника авиапредприятия «МиГремонт», якобы шпионившего в пользу России. Об этом сообщает ТСН.
При обыске дома у некоего Алексея Лазаренко в корзине с грязными носками была обнаружена флеш-карта, на которой были фотографии ударных украинских истребителей, ремонтная документация и другие секреты украинского авиапрома. Утверждается, что он передавал секреты российской стороне на протяжении пяти лет.
По заявлению телеканала, одной из слитых тайн было фото новой системы спутниковой навигации украинского производства, которая интегрирована в общую систему управления самолета, включая вооружение. Такой системы в российских истребителях нет, добавляет ТСН.
18 июля сообщалось, что на Украине при участии военной прокуратуры удалось разоблачить и задержать агента ФСБ России. По данным СБУ, житель города Кременчуг Полтавской области с 2016 года по настоящее время занимался передачей сведений российской спецслужбе.
Последние новости
Появились кадры с места массовой бойни под Ульяновском Шойгу объяснил полеты Ту-160 на Чукотку Названы риски рекомендаций Минздрава для курильщиков
Комментарии17
Происшествия , Криминал , Украина , ФСБ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вяземский вспомнил убившего семью подростка3
Трамп подтвердил намерение купить Гренландию45
Пилот Airbus A321 ответил на предложение Рогозина11
Кадыров рассказал об отказе его отца Путину13
«Киев шел неверным путем»: в РФ ответили Украине45
Видео
00:41
«Чудо над Раменским»: реакция Запада на ЧП с А321
Происшествия Катастрофы
00:32
Без НАТО никак: В Норвегии испугались России
Армия Войска
00:50
Появились версии кровавой бойни под Ульяновском
Происшествия Криминал
08:39
«Сообщил Путин»: Чубайс рассказал о дне смерти Маневича
Происшествия Статьи
00:41
Стало известно об отказе суда закрывать свалку у Жуковского
Экология Общество
00:39
Собчак объяснила свое ненормальное поведение
Шоу-бизнес
03:20
Остались без материалов: что мешает Роскосмосу
Наука и техника Статьи
00:15
Подросток-убийца оставил предсмертную записку
Происшествия Криминал
00:16
Американец чудом выжил после удара молнией
Происшествия В мире
00:15
Подросток устроил массовую бойню под Ульяновском
Криминал Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение