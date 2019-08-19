На Украине заявили о поимке российского шпиона

На Украине задержали сотрудника авиапредприятия «МиГремонт», якобы шпионившего в пользу России . Об этом сообщает ТСН.

При обыске дома у некоего Алексея Лазаренко в корзине с грязными носками была обнаружена флеш-карта, на которой были фотографии ударных украинских истребителей, ремонтная документация и другие секреты украинского авиапрома. Утверждается, что он передавал секреты российской стороне на протяжении пяти лет.

По заявлению телеканала, одной из слитых тайн было фото новой системы спутниковой навигации украинского производства, которая интегрирована в общую систему управления самолета, включая вооружение. Такой системы в российских истребителях нет, добавляет ТСН.