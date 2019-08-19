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Самолёт Boeing 757 жёстко приземлился на Азорских островах 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Рейс лайнера Boeing 757-200 из США в Португалию завершился жёсткой посадкой. Приземление самолёта авиакомпании Delta Airlines в аэропорту Понта-Делгада на Азорских островах получилось настолько неудачным, что корпус воздушного судна получил заметные повреждения.
Обратный рейс авиакомпании с острова Сан-Мигель в Нью-Йорк был отменён. Об этом сообщает One Mile at a Time.
Ранее News.ru сообщал, что эксплуатация самолётов Boeing 737 MAX возобновится не ранее начала 2020 года в связи с введением дополнительных тестов в процедуру сертификации. Федеральное авиационное управление США (ФАУ) распорядилось проверить на авиасимуляторах сценарии маловероятных нештатных ситуаций. ФАУ также прорабатывает предложение использовать во время полётов Boeing 737 MAX два бортовых компьютера одновременно.
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Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Boeing , Delta Air Lines , Португалия
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