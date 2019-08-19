Um Boeing 757-200 da @Delta (N543US) teve danos na fuselagem após um pouso duro no Aeroporto de Ponta Delgada, na região dos Açores, em Portugal, no fim da madrugada de hoje.



Não houve feridos e o voo #DL415, que seguiria para Nova York, foi cancelado.



Fotos: Azores Aviation. pic.twitter.com/plqYO91CwI— Trem de Pouso (@landingears) 18 августа 2019 г.

Обратный рейс авиакомпании с острова Сан-Мигель в Нью-Йорк был отменён. Об этом сообщает One Mile at a Time.