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Подозреваемого в массовом убийстве подростка похоронили отдельно от родных 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: Соцсети
Похороны 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве пяти человек, прошли в родном селе его отца Карсунского района Ульяновской области. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По версии следствия, в ночь на 18 августа 16-летний житель села Патрикеево убил четырехлетних брата и сестру, а также маму, бабушку и дедушку, после чего покончил с собой.
По данным экспертизы, которые привела газета, в момент своей смерти подросток находился в состоянии алкогольного опьянения слабой степени. При этом никаких наркотических веществ в его организме не обнаружено.
Отец подростка, живший отдельно от остальной семьи, похоронил сына в селе Нагаево. Похороны остальных жертв трагедии состоятся сегодня, сообщает издание.
По информации принадлежащего Григорию Березкину РБК, в своей предсмертной записке подросток сообщил, что решил совершить самоубийство, а родных убил, «чтобы у них не было негативных эмоций по поводу его смерти». В прокуратуре Ульяновской области предположили, что молодой человек мог страдать психиатрическим заболеванием, назначена посмертная экспертиза.
Комментарии
Происшествия , Московский комсомолец , Ульяновская Область
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