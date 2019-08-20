Подозреваемого в массовом убийстве подростка похоронили отдельно от родных

Похороны 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве пяти человек, прошли в родном селе его отца Карсунского района Ульяновской области . Об этом пишет «Московский комсомолец».

По версии следствия, в ночь на 18 августа 16-летний житель села Патрикеево убил четырехлетних брата и сестру, а также маму, бабушку и дедушку, после чего покончил с собой.

По данным экспертизы, которые привела газета, в момент своей смерти подросток находился в состоянии алкогольного опьянения слабой степени. При этом никаких наркотических веществ в его организме не обнаружено.

Отец подростка, живший отдельно от остальной семьи, похоронил сына в селе Нагаево. Похороны остальных жертв трагедии состоятся сегодня, сообщает издание.