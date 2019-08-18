Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Упавший под Самарой Як-55 не имел разрешения на взлет 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: телеграм-канал 112
Легкомоторный самолет, который в воскресенье совершил жесткую посадку под Самарой, не имел разрешения на взлет, сообщил РИА Новости помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Ярополов.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что в 13.20 (12.20 мск) в районе села Подстепки Ставропольского района Самарской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-55, погиб пилот.
"Погибший пилот был собственником самолета. Самолет совершил несанкционированный взлет с территории ООО "Химсервис", расположенного в селе Подстепки. Прокуратурой проводится проверка", — сказал собеседник агентства.
Последние новости
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси Посольство России высмеяло Латвию за наказание за показ "России 24" Он умирал страшной смертью, но продолжал командовать армией
Происшествия , Катастрофы , Генпрокуратура РФ , МЧС , РИА Новости , Самара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились версии кровавой бойни под Ульяновском113
«Сообщил Путин»: Чубайс рассказал о дне смерти Маневича102
Германия готовит беженцам неприятный сюрприз223
Остались без материалов: что мешает Роскосмосу9
Подросток-убийца оставил предсмертную записку14
Видео
08:39
«Сообщил Путин»: Чубайс рассказал о дне смерти Маневича
Происшествия Статьи
00:41
Стало известно об отказе суда закрывать свалку у Жуковского
Экология Общество
03:20
Остались без материалов: что мешает Роскосмосу
Наука и техника Статьи
00:15
Появились версии кровавой бойни под Ульяновском
Происшествия Криминал
00:15
Подросток-убийца оставил предсмертную записку
Происшествия Криминал
00:16
Американец чудом выжил после удара молнией
Происшествия В мире
00:15
Подросток устроил массовую бойню под Ульяновском
Криминал Пожары
02:05
Умер Аскер Махмудов
Общество
03:21
Многодетный герой: как пилот А321 оказался на кукурузном поле
Происшествия Статьи
00:21
30-секундная операция спецназа со стрельбой попала на видео
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть