Упавший под Самарой Як-55 не имел разрешения на взлет

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Легкомоторный самолет, который в воскресенье совершил жесткую посадку под Самарой , не имел разрешения на взлет, сообщил РИА Новости помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Ярополов. Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что в 13.20 (12.20 мск) в районе села Подстепки Ставропольского района Самарской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-55, погиб пилот. "Погибший пилот был собственником самолета. Самолет совершил несанкционированный взлет с территории ООО "Химсервис", расположенного в селе Подстепки. Прокуратурой проводится проверка", — сказал собеседник агентства.