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Погода на Аляске: Лосось массово гибнет из-за аномальной жары 

Газета.Ru + ещё 1 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Массовая гибель лосося происходит на Аляске из-за аномальной летней жары, передает CNN.
Директор Юконской межплеменной комиссии по рыбным ресурсам Стефани Куинн-Дэвидсон вместе с группой ученых отправилась в экспедицию по реке Коюкук после жалоб местных жителей.
На месте обнаружили более 850 мертвых лососей во время нереста. По данным ученых, реально погибло примерно в десять раз больше рыб.
Причиной гибели стал тепловой стресс, это может сказаться на популяции вида в регионе.
Ранее сообщалось, что в штате Аляска зафиксирована рекордно высокая температура за всю историю наблюдений.
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Происшествия , Погода , Экология , CNN , Аляска
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