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Боевики «Айдара» отравились ядовитыми грибами в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Девять украинских военных из батальона «Айдар» получили отравление после употребления грибов, сообщил официальный представитель Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.
Как доложила разведка республики, бойцы серьезно отравились ядовитыми грибами, сообщается на сайте оперативного командования ДНР.
Семь пострадавших отправлены в госпиталь в Северодонецк. Двое других в критическом состоянии — в госпиталь в Харьков. При этом врачи утверждают, что состояние отравленных тяжелое, у двоих — критическое.
Безсонов рассказал, что боевики отравились после употребления грибов, присланных одному из них как галлюциногены, однако продукт оказался ядовит.
При этом по официальной версии ВСУ, военные отравились после употребления консервированных грибов, полученных от местных жителей. В связи с этим в подразделении проводится проверка, которая выяснит, как на стол попали продукты не со склада.
Ранее грузовик с пьяными боевиками «Айдара» подорвался в Донбассе.
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Комментарии1
Происшествия , Армия , Войска , Даниил Безсонов
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