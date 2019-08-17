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Лед тронулся: Арктику накрыла аномальная жара 

Рамблер 26 минут назад
Арктика поставила рекорд жары. Метеорологическая станция к северу от Полярного круга зафиксировала рекордную температуру в 34,8 градусов по Цельсию. Об этом сообщает National Geographic Россия.
Издание ссылается на ежемесячный климатический анализ Национальной администрации США по океану и атмосфере (NOAA). Рекордная температура была зафиксирована 26 июля в небольшом шведском поселении Маркусвинса, насчитывающем 20 жителей и расположенном на южной окраине полярного круга.
Климатолог Дик Арндт из NOAA подтвердил, что данные были проанализированы и подтверждены Шведским институтом метеорологии и гидрологии, которому принадлежит станция в Маркусвинсе.
Метеорологи говорят, что 2019 год станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений.
Происшествия , Видео , Погода , Администрация США
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