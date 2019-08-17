Лед тронулся: Арктику накрыла аномальная жара

Арктика поставила рекорд жары. Метеорологическая станция к северу от Полярного круга зафиксировала рекордную температуру в 34,8 градусов по Цельсию. Об этом сообщает National Geographic Россия.

Издание ссылается на ежемесячный климатический анализ Национальной администрации США по океану и атмосфере (NOAA). Рекордная температура была зафиксирована 26 июля в небольшом шведском поселении Маркусвинса, насчитывающем 20 жителей и расположенном на южной окраине полярного круга.

Климатолог Дик Арндт из NOAA подтвердил, что данные были проанализированы и подтверждены Шведским институтом метеорологии и гидрологии, которому принадлежит станция в Маркусвинсе.

Метеорологи говорят, что 2019 год станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений.