«Опасность велика»: как заливает Сочи

Прошедшие 17 августа сильные дожди привели к подтоплению Сочи . По словам местных жителей, они с трудом перемещаются по улицам из-за нескончаемых потоков воды — в связи с этим некоторые горожане решили передвигаться по улицам вплавь. Между тем в Гидрометцентре России сообщили, что в особенной опасности находятся отдыхающие, которые поселились в гостиницах, расположенных в поймах рек. В мэрии отметили, что экстренные службы города работают в усиленном режиме.

Прошедшие 17 августа сильные дожди привели к подтоплению города Сочи Краснодарского края . Местные жители сообщают о высоком уровне воды на автодорогах в Центральном и Хостинском районах, а также в микрорайонах Бытха, Ареда и на улице Горького.

Пользователи соцсетей, которые на данный момент находятся в южном городе, публикуют видео последствий ливня. На кадрах видно, как люди с трудом перемещаются по улицам, потому что их сбивают с ног сильные потоки воды — некоторые граждане решили передвигаться вплавь.

Дождь залил популярный у туристов пляж «Спутник» и набережную, сообщает местный портал «Кубанские новости». Поднялся уровень воды и в реке Агуре, впадающей в Черное море. Из-за обильных осадков несколько десятков автомобилей заглохли в лужах. Так, в районе железнодорожного вокзала в центре Сочи в воде застрял автобус с пассажирами — люди были вынуждены выбираться из транспорта через водительскую дверь. На пересечении улиц Пластунской и Титова автомобилистами оказывали помощь местные коммунальщики.

Самая опасная ситуация сложилась в Лазаревском районе города. Там в поселке Вардане водой подтопило даже магазины и здание местного торгового центра.

При этом местные жители утверждают, что уровень воды не перестает падать — по их мнению, в подтоплении могут быть виноваты проектировщики дождевой канализации. «Может, это виноваты проектировщики, которые ливневку нормально сделать не могут? Вода — это огромная сила. Сегодня обращала внимание на поток воды — там не только асфальт, там бетонные колонны сносит из-за того, что образовался поток воды, а стекать некуда! Если бы сделали канавку возле дороги, то и слив был бы и на орошение цветов можно было пусть такой слив», — заявила горожанка Алина Миронова в сообществе «Типичный Сочи» в соцсети «Вконтакте».

В свою очередь в мэрии города сообщили, что осадки не нарушили жизнеобеспечение Сочи. «Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Мониторинговые группы проверяют обстановку. Жизнеобеспечение города не нарушено. В МЧС звонков о происшествиях в связи с непогодой не поступало», — пояснил РИА «Новости» представитель администрации.

На данный момент в Сочи действует штормовое предупреждение. За прошедшую ночь там выпало более 70 мм осадков, сообщили в региональном управлении МЧС, в связи с чем власти города предупредили население о возможной эвакуации. «Предупреждение-то было о подготовке к эвакуации. Только вот, живя в районе Мзымты, я не увидела никакой подготовки. Как топило, так и сейчас топит», — заявила местная жительница Виорика Малофеева.

По прогнозам синоптиков, ситуация в ближайшее время не улучшится: на город надвигаются еще более сильные ливни, а также грозы с градом. «Сохраняется вероятность формирования смерчей над морем и подъема уровня воды в реках», — отметили в горадминистрации

Сильные ливни могут привести к массовым паводкам горных рек. «Ситуация будет зависеть от того, на каких склонах гор выпадут осадки. Если все-таки на поймах тех рек, которые впадают в Черное море, тогда наиболее сильно пострадает Лазаревский район Сочи», — заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

По словам синоптиков, в особой опасности находятся отдыхающие, которые поселились в поймах рек. «Там сейчас очень много отдыхающих. Поэтому все палаточные лагеря, все сейчас оттуда эвакуируются. Если не будет такого сильного паводка — замечательно, но опасность велика. Нужно слушать сигналы предупреждения», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что местные метеорологи тщательно следят за происшествием и своевременно информируют сочинцев об опасности. В свою очередь горожане говорят о том, что подтопления в Краснодарском крае — явление нередкое.

«Да все время помню так было. В детстве и посильнее потопы были. У нас тропический климат. Если дождь стеной, какие бы ливневки ни были, это не поможет. Раньше как-то это переживали. А сейчас появились соцсети, и всем надо рассказать, что у нас тут вселенская катастрофа», — рассказала жительница Сочи Вероника Ахмерова в сообществе «Типичный Сочи» в соцсети «Вконтакте».

Неблагоприятные погодные условия атаковали и другие регионы России. Так, в Приморье образовался тайфун «Кроса», который потопил около 530 придомовых территорий, сообщает региональный главк МЧС. Циклон принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках. В свою очередь синоптики отметили, что тайфун прошелся по Приморью наилучшим образом: ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпало меньше, чем если бы циклон наблюдался у побережья Приморского края.