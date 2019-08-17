Ливни затопили часть Стамбула, один человек погиб

Несколько районов Стамбула оказались затоплены ливнями, обрушившимися в субботу на город. Как передает ТАСС, погиб один человек. Тело мужчины было обнаружено в затопленном подземном переходе в районе Ункапаны в европейской части города.

Дожди начались утром и усилились к полудню. Практически полностью затопленным оказался расположенный в старой части Стамбула Большой базар, который является одним из крупнейших крытых рынков в мире.

Из-за сильного затопления улиц в городе нарушено движение дорожного транспорта, перекрыто несколько дорог, включая одну из главных автотрасс города, приостановлено железнодорожное движение, а также служба перевозок на пароме через Босфор. На многих улицах повалены деревья.

Синоптики прогнозируют, что ливни не прекратятся до конца суток.