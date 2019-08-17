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Ливни затопили часть Стамбула, один человек погиб 

BFM.RU + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости Украина
Несколько районов Стамбула оказались затоплены ливнями, обрушившимися в субботу на город. Как передает ТАСС, погиб один человек. Тело мужчины было обнаружено в затопленном подземном переходе в районе Ункапаны в европейской части города.
Дожди начались утром и усилились к полудню. Практически полностью затопленным оказался расположенный в старой части Стамбула Большой базар, который является одним из крупнейших крытых рынков в мире.
Из-за сильного затопления улиц в городе нарушено движение дорожного транспорта, перекрыто несколько дорог, включая одну из главных автотрасс города, приостановлено железнодорожное движение, а также служба перевозок на пароме через Босфор. На многих улицах повалены деревья.
Синоптики прогнозируют, что ливни не прекратятся до конца суток.
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