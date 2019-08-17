В Минздраве рассказали о проверке врачей после ЧП в Северодвинске

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У врачей после ЧП в Северодвинске не выявили превышения допустимых уровней облучения 

ТАСС + ещё 4 51 минуту назад
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России обследовали 91 медицинского работника после ЧП в Северодвинске, мониторинг состояния медиков не выявил случаев превышения у них допустимых уровней радиационного облучения, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минздрава России.
"Специальные аварийные медико-дозиметрические бригады специалистов ФМБА России <…> с 8 по 16 августа в постоянном режиме осуществляют мониторинг состояния здоровья медицинских работников. Всего обследован 91 человек из числа специалистов ОКБ Архангельска. В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности", — говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе Минздрава России также уточнили, что обследование медиков, оказывавших помощь в ликвидации последствий аварии, специалисты ФМБА России проводили по поручению главы министерства Вероники Скворцовой. Ранее в пресс-службе администрации Архангельской области ТАСС сообщали, что медики сами выразили желание пройти обследование. Расходы на его проведение взяло на себя правительство региона.
"20 медицинских работников прошли специальное дополнительное обследование в условиях ФМБЦ им. Бурназяна в Москве. Исследования провели на спектрометре ионизирующих излучений человека (СИЧ). Превышения содержания радиоактивных веществ в организме выше допустимых уровней не было выявлено ни в одном случае. Мониторинг состояния здоровья медицинских работников продолжается", — уточняется в тексте сообщения.
ТАСС: последние новости
В ЧП с самолетом в Хабаровске следователи усматривают возможное уголовное преступление Ливни, град и смерчи над морем ожидаются в Сочи в ближайшие дни В Москве росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором
Комментарии58
Происшествия , Видео , Другое , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , Федеральное медико-биологическое агентство , ИТАР-ТАСС , Северодвинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обвинили в выводе миллиардов долларов406
Появилось видео пожара в одесском отеле10
Мародеры разворовывают севший на поле самолет187
Расшифрованы переговоры пилотов севшего в поле Airbus148
Сочи сильно подтопило7
Видео
01:09
Появилось видео пожара в одесском отеле
Происшествия Пожары
02:49
В Минздраве рассказали о проверке врачей после ЧП в Северодвинске
Происшествия Другое
04:52
В Хабаровске экстренно сел пассажирский самолет
Происшествия
01:22
Мародеры разворовывают севший на поле самолет
Происшествия
06:54
Расшифрованы переговоры пилотов севшего в поле Airbus
Происшествия Катастрофы
00:28
Названы первые жертвы НАТО из-за войны с Россией
Армия Войска
00:49
Порошенко обвинили в выводе миллиардов долларов
В мире Украина
02:29
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:57
Жертвой масла стал второй россиянин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение