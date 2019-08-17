В Сети сообщили о мародерах на месте посадки самолета в поле

Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области

Мародеры разворовывают оборудование самолета, приземлившегося на кукурузном поле в Подмосковье . От грабителей не спасает даже выставленное оцепление. Такая информация появилась в телеграм-канале FlightMode «Несмотря на тот факт, что идёт следствие и территория вокруг самолёта оцеплена, нашлись уникумы, которые решили прибрать к рукам все, что «плохо лежит»: ремни, спасательные жилеты, сумки с аварийно-спасательным оборудованием», — сообщает канал. К моменту эвакуации самолета с поля от него может ничего не остаться, предостерегают эксперты, призывая остановить разграбление и наказать мародеров. Между тем, в Подмосковье готовятся убрать с кукурузного поля лайнер « Уральских авиалиний », который совершил жесткую посадку 15 августа. Сегодня Airbus A321 начнут разбирать на детали, передает НТВ. Планируется, что сначала снимут двигатели, затем приступят к демонтажу салона и откачке топлива из баков лайнера. Отмечается , что следственные действия еще продолжаются.