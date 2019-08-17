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В Сети сообщили о мародерах на месте посадки самолета в поле 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
Мародеры разворовывают оборудование самолета, приземлившегося на кукурузном поле в Подмосковье. От грабителей не спасает даже выставленное оцепление. Такая информация появилась в телеграм-канале FlightMode.
«Несмотря на тот факт, что идёт следствие и территория вокруг самолёта оцеплена, нашлись уникумы, которые решили прибрать к рукам все, что «плохо лежит»: ремни, спасательные жилеты, сумки с аварийно-спасательным оборудованием», — сообщает канал.
К моменту эвакуации самолета с поля от него может ничего не остаться, предостерегают эксперты, призывая остановить разграбление и наказать мародеров.
Между тем, в Подмосковье готовятся убрать с кукурузного поля лайнер «Уральских авиалиний», который совершил жесткую посадку 15 августа. Сегодня Airbus A321 начнут разбирать на детали, передает НТВ. Планируется, что сначала снимут двигатели, затем приступят к демонтажу салона и откачке топлива из баков лайнера.
Отмечается, что следственные действия еще продолжаются.
Комментарии25
Происшествия , Уральские авиалинии , НТВ , Московская область
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