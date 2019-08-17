Опубликована расшифровка переговоров пилотов Airbus 321

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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на кукурузном поле Airbus 

Lenta.ru + ещё 2 23 минуты назад
Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.
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Из опубликованных данных следует, что диспетчеры аэропорта Жуковский предупредили экипаж лайнера до взлета, в 06:12 мск, об «отдельных перелетах птиц».
Через несколько минут после вылета, в 06:14, пилоты подали сигнал аварийной ситуации, доложили об отказе одного двигателя и запросили разрешение на разворот обратно в аэропорт, однако спустя минуту изменили свое решение.
«Просим скорую помощь и службу спасения», — обратились они к диспетчерам в 06:15.
На вопрос о том, на какой высоте находится самолет и сколько на борту пассажиров, экипаж ответил, что выполнил посадку «за полосой». Также на воздушном судне сообщили о том, что не сработал аварийный маяк.
«Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров», — добавил пилот.
Около 06:19, согласно данным переговоров, все пассажиры были эвакуированы.
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Уральские авиалинии , Московская область
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