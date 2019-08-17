Опубликована расшифровка переговоров пилотов Airbus 321

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на кукурузном поле Airbus

Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, пилотов Аirbus 321 « Уральских авиалиний », который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье

Из опубликованных данных следует, что диспетчеры аэропорта Жуковский предупредили экипаж лайнера до взлета, в 06:12 мск, об «отдельных перелетах птиц».

Через несколько минут после вылета, в 06:14, пилоты подали сигнал аварийной ситуации, доложили об отказе одного двигателя и запросили разрешение на разворот обратно в аэропорт, однако спустя минуту изменили свое решение.

«Просим скорую помощь и службу спасения», — обратились они к диспетчерам в 06:15.

На вопрос о том, на какой высоте находится самолет и сколько на борту пассажиров, экипаж ответил, что выполнил посадку «за полосой». Также на воздушном судне сообщили о том, что не сработал аварийный маяк.

«Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров», — добавил пилот.

Около 06:19, согласно данным переговоров, все пассажиры были эвакуированы.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.