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СМИ узнали, что пилот А321 забрал на память с места аварии 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: ТАСС
Жена летчика самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова Наталья рассказала о сувенире, который муж забрал с места аварии на память. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Отмечается, что 41-летний командир экипажа вернулся домой усталым, но, несмотря на это, снова ушел на работу утром.
"На память Дамир привез с того поля початок кукурузы", — рассказала Юсупова.
Ранее стало известно, как пилот А321 отреагировал на награду. До этого пилот уже заявлял, что не считает себя героем. Юсупов пояснял, что в момент ЧП он выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров и экипаж.
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Происшествия , Уральские авиалинии
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