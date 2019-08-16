Пациентка умерла в московской больнице из-за застрявшего лифта

Пациентка Первой градской больницы в Москве умерла из-за застрявшего больничного лифта.

По информации телеграм-канала Mash, женщина была госпитализирована в реанимацию с кровоизлиянием в мозг. Через несколько дней ее перевели в обычную палату, однако вскоре она снова почувствовала себя плохо.

Медики повезли пациентку в реанимацию, но оказались заблокированы в застрявшем лифте. Через полчаса, когда пассажиров вызволили, женщина уже находилась в состоянии клинической смерти. Через сутки она умерла.

Дочь погибшей уверена, что эти сутки жизнедеятельность организма ее матери поддерживали искусственно, «чтобы не было шума».

Дочь обратилась в Следственный комитет с заявлением на администрацию больницы.