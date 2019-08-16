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Пациентка умерла в московской больнице из-за застрявшего лифта 

Рамблер 22 минуты назад
Пациентка Первой градской больницы в Москве умерла из-за застрявшего больничного лифта.
По информации телеграм-канала Mash, женщина была госпитализирована в реанимацию с кровоизлиянием в мозг. Через несколько дней ее перевели в обычную палату, однако вскоре она снова почувствовала себя плохо.
Медики повезли пациентку в реанимацию, но оказались заблокированы в застрявшем лифте. Через полчаса, когда пассажиров вызволили, женщина уже находилась в состоянии клинической смерти. Через сутки она умерла.
Дочь погибшей уверена, что эти сутки жизнедеятельность организма ее матери поддерживали искусственно, «чтобы не было шума».
Дочь обратилась в Следственный комитет с заявлением на администрацию больницы.
«Все должны быть наказаны, потому что в Первой градской больнице даже не могут найти, чем померить давление. Ищут, понимаете? Как можно переводить тяжелого больного, если нет никаких приспособлений на тот случай, если ему становится плохо?» — возмущается она.
Комментарии1
Происшествия , СКР , Москва
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