Пациентка Первой градской больницы в Москве умерла из-за застрявшего больничного лифта.
По информации телеграм-канала Mash, женщина была госпитализирована в реанимацию с кровоизлиянием в мозг. Через несколько дней ее перевели в обычную палату, однако вскоре она снова почувствовала себя плохо.
Медики повезли пациентку в реанимацию, но оказались заблокированы в застрявшем лифте. Через полчаса, когда пассажиров вызволили, женщина уже находилась в состоянии клинической смерти. Через сутки она умерла.
Дочь погибшей уверена, что эти сутки жизнедеятельность организма ее матери поддерживали искусственно, «чтобы не было шума».
Дочь обратилась в Следственный комитет с заявлением на администрацию больницы.
«Все должны быть наказаны, потому что в Первой градской больнице даже не могут найти, чем померить давление. Ищут, понимаете? Как можно переводить тяжелого больного, если нет никаких приспособлений на тот случай, если ему становится плохо?» — возмущается она.