Мужчина напал на журналистов регионального телеканала в Мариуполе

Мужчина совершил нападение на съемочную группу регионального телеканала в Мариуполе . Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на полицию Украины

Сообщается, что инцидент произошел в ходе подготовки сюжета в торговом заведении.

По имеющейся информации, нападавший находился в нетрезвом состоянии.

Как стало известно, во время атаки он на нанес удар оператору и испортил видеокамеру.

Отмечается, что нарушителя задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", согласно которой ему грозит срок до трех лет или штраф.