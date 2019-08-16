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Россиянин захотел разбить иллюминатор головой и сорвал рейс 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский самолет, следовавший из Тель-Авива в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за дебошира, который пытался разбить иллюминатор головой. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.
По информации ведомства, 32-летний житель Кировска Ленинградской области вел себя агрессивно во время полета, грубо реагировал на замечания сотрудников авиакомпании, нецензурно выражался и хотел разбить иллюминатор своей головой.
После посадки в Краснодаре мужчину доставили в полицию, где был составлен протокол об административном правонарушении. Его задержали на пять суток и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в августе пассажир авиакомпании Ryanair, летевший из Манчестера на Тенерифе, напился виски, загадил самолет и попытался открыть аварийную дверь во время полета. По словам очевидца Алана Уайлда, дебошир поднялся на борт лайнера в нетрезвом виде. Он сел на ряд рядом с аварийным выходом и позже повис на двери.
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Происшествия , Краснодар , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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