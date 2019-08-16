Во взрыве под Северодвинском увидели испытания «Циркона»

Наиболее вероятной версией произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва является испытание жидкостной двигательной установки (ДУ) гиперзвуковой ракеты «Циркон», пишет в своем блоге Russia Military Analysis российский военный эксперт Павел Подвиг

Физик считает, что ЧП вызвано испытаниями радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГ), который в экспериментальной ДУ заменил традиционный аккумулятор, тем самым позволив, например, обеспечить термостатичность (постоянную температуру топлива, окислителя и всех систем силовой установки).

По мнению специалиста, если рассматривать перспективные изделия, над которыми в настоящее время работает Минобороны России , то наиболее вероятным кандидатом на получение жидкостной ДУ с РИТЭГ является «Циркон».

«Если мы зададимся вопросом, над какой секретной ракетой для Военно-морского-флота [ВМФ] работают российские военные, которая к тому же может получить мощный двигатель на жидком топливе, то ею вполне может быть "Циркон"», — пишет физик.

Другой вероятной версией случившегося специалист называет испытание ДУ, предназначенной для маневрирующего космического аппарата. Гипотезы, согласно которым под Северодвинском тестировались ракеты «Буревестник» или «Скиф», физик считает несостоятельными.

По мнению Подвига, «Буревестник» является дозвуковой или трансзвуковой ракетой с твердотопливным стартовым двигателем, которому не нужен ядерный реактор в качестве компонента силовой установки, и усомнился в том, что даже если такая ракета получит прямоточный воздушно-реактивный двигатель, то вряд ли последний будет с газогенератором открытого типа, приводящим к выбросам в окружающую среду радиоактивных материалов. Также эксперт исключил связь между взрывом и ядерной баллистической ракеты донного базирования «Скиф», испытания которой запрещены действующими международными соглашениями.

Также физик усомнился в неосторожности или недостаточной подготовленности ученых из Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики из Сарова (Нижегородская область), принимавших участие в испытаниях, поскольку, согласно официальным данным, подготовка к тестам заняла у них весь последний год.

«Известия», ссылаясь на собственные источники, написала 12 августа, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел в ходе испытания «перспективного ускорителя» на жидкостном ракетном двигателе с «атомной батарейкой» и не связан с работами по ракете «Буревестник».

По состоянию на 11 августа из официальных данных известно лишь, что взрыв, который привел к гибели семи человек, связан с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной ДУ. К этому же времени некоторые эксперты причиной ЧП назвали тесты разрабатываемой низколетящей малозаметной крылатой ракетой глобальной дальности «Буревестник» с ядерной энергоустановкой.

Согласно записке Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИПБРАЭ) Российской академии наук (РАН), в день инцидента в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали в Северодвинске длившееся около 20 минут повышение радиационного фона. «Доза радиоактивного облучения, которая дополнительно набралась из-за этого повышения, находится на уровне микрорентгена. Это в тысячу раз меньше разрешенной годовой дозы облучения», — сказал директор ИПБРАЭ РАН Леонид Большов , отметив, что «говорить об угрозе нарушения безопасности просто не приходится».

Впервые о возможной связи взрыва под Северодвинском с испытаниями «Циркона» «Лента.ру» написала еще в день инцидента, 8 августа, сославшись на собственные источники.