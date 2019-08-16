Арестован устроивший стрельбу в Котельниках

Суд арестовал мужчину, который устроил стрельбу в подмосковных Котельниках, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД

"По ходатайству дознавателя МУ МВД России "Люберецкое" задержанному, устроившему стрельбу в продуктовом магазине города Котельники, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.

Также сообщалось, что стрельба в магазине в подмосковных Котельниках произошла из-за любовной драмы между сотрудницей данного заведения сферы услуг и мужчиной.