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Арестован устроивший стрельбу в Котельниках 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд арестовал мужчину, который устроил стрельбу в подмосковных Котельниках, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
"По ходатайству дознавателя МУ МВД России "Люберецкое" задержанному, устроившему стрельбу в продуктовом магазине города Котельники, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Также сообщалось, что стрельба в магазине в подмосковных Котельниках произошла из-за любовной драмы между сотрудницей данного заведения сферы услуг и мужчиной.
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