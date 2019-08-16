В организме отравившихся маслом россиян нашли крысиный яд

В крови отравившихся подсолнечным маслом жителей Ульяновской области обнаружен крысиный яд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заведующего токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игната Пономаренко.

Кумарин или крысиный яд понижает свертываемость крови. Пономаренко отметил, что обычно лечение при отравлении кумарином длится 5-6 дней, после чего человек полностью выздоравливает.

«Сложность данного отравления в том, что прошло уже более двух недель, симптоматика не стихает», — констатировал он.